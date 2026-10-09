Vento forte destrói telhado e derruba muro de residência em Faxinal

Ocorrência foi registrada por volta das 7h15 na Rua Santos Dumont; equipes municipais foram mobilizadas para remoção dos escombros

Um vento forte de curta duração causou estragos na Vila Velha, em Faxinal, na manhã desta sexta-feira (9). Apesar do impacto e dos danos materiais provocados na região, ninguém ficou ferido.

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A ocorrência foi registrada por volta das 7h15 na Rua Santos Dumont. Segundo informações da Defesa Civil, a rajada intensa durou cerca de cinco minutos, tempo suficiente para derrubar o muro com o portão de um imóvel e arrancar completamente uma estrutura de telhado de zinco.

Após o incidente, os agentes foram ao local para garantir a segurança dos moradores e organizar os trabalhos de contenção. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Faxinal, Paulo Portela, a área atingida foi isolada preventivamente e a equipe de limpeza da Prefeitura foi acionada para fazer a remoção dos entulhos e a desobstrução da via.





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Foto: Defesas Civil Foto: Defesas Civil





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