Ventilador Mecânico: Médico de Marilândia do Sul pede ajuda

O médico generalista, Vanderson Miguel da Costa de Marilândia do Sul, lançou uma campanha para arrecadar doações e comprar um ventilador mecânico, aparelho que também é utilizado em casos graves de Covid-19.

O profissional da saúde, que atua e reside no município, disse que é muito importante ter o aparelho na cidade. "O aparelho não só utilizado para Covid-19, mas outras situações como traumatismo craniano grave, sem este aparelho qualquer situação que precisa ser sedado e entubado, sem controle da quantidade de ar que entra e sai do pulmão, pode causar barotrauma, o pulmão rompe como um saco de pipoca, é apenas uma única complicação, claro na mão de profissionais treinados isso pode ser evitado, e em Covid-19, se tem 20% do pulmão não for ventilado corretamente infelizmente o final é conhecido", explica o médico.

A campanha foi lançada nesta semana, a meta é arrecadar R$23 mil reais e assim, comprar o ventilador. O médico, já doou mil reais e conta com a colaboração dos moradores da cidade. "Me surpreendeu a falta de interesse de alguns, e outros me surpreendeu, mas a já arrecadação começou e peço ajuda de todos, se estamos há quase dois anos em pandemia e alguns municípios ainda não compraram, acredito que possam estar com dificuldades, então precisamos ajudar ou estimular a comprarem. A vida deve ser respeitada, se um paciente tem 20% do pulmão bom, não pode ser agravado a situação por falta de estrutura, e conto com ajuda de todos e friso não é só situação de Covid-19, mas em Covid-19 não pode ter uma vírgula de erro e falta de estrutura, as chances são mínimas dos pacientes graves e deve ter atendimento em excelência tanto humano como em estrutura, isso é o mínimo. Sabemos da responsabilidade dos órgãos públicos, mas se estamos há dois anos com pandemia e não compraram é porque estão com dificuldade vamos ajudar", ressalta o profissional.

Quem quiser ajudar o médico na campanha de arrecadação para comparar o ventilador mecânico, basta fazer uma doação via Pix: 04296048902

Marilândia do Sul confirmou na quarta-feira (2), que são 988 diagnósticos positivos da doença, sendo que 906 pessoas estão recuperadas e 38 morreram.