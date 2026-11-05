Ventania destrói barracão em Marilândia do Sul e granizo atinge cidades da região

Simepar registrou mais de 50 mm de chuva em Marilândia do Sul na manhã desta quinta (5). Mau tempo também trouxe granizo para cidades vizinhas

Um temporal marcado por ventania e grande volume de chuva causou a destruição de um barracão agrícola em Marilândia do Sul, entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira (5). A força dos ventos comprometeu boa parte da estrutura da propriedade e a dimensão dos prejuízos foi registrada em vídeos que circulam na região.

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Apesar da intensidade do temporal, não houve registro de queda de granizo no município. Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o acumulado de precipitação na cidade chegou 50,4 milímetros até as 8h.

Em Grandes Rios, a chuva de granizo surpreendeu a população no início da noite de quarta-feira (4). A passagem dessa forte área de instabilidade também provocou granizo nos municípios de Ariranha do Ivaí, Manoel Ribas e Ivaiporã nas horas anteriores.





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Chuva em Grandes Rios - Foto: Reprodução/ Blog do Berimbau Chuva em Grandes Rios - Foto: Reprodução/ Blog do Berimbau



