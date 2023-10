Vendedora é vítima de importunação sexual em Califórnia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma vendedora em Califórnia foi vítima de importunação sexual em uma loja localizada no centro do município, nesta sexta-feira, (20). A Polícia Militar (PM) registrou o caso.

continua após publicidade

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou à polícia que um representante comercial foi até a loja para mostrar algumas roupas e pediu para ela provar as peças. Quando ela saiu do provador, o homem se aproximou e, abriu um botão do shorts e passou a mão em suas partes íntimas; logo depois, deixou a loja em um veículo prata.

- LEIA MAIS: PM encontra vários objetos abandonados em bairro de Apucarana

continua após publicidade

A PM relatou que a vítima estava muito nervosa e constrangida com toda a situação. Os policiais já conseguiram identificar o homem, mas ele não foi encontrado. A vítima foi orientada, e o caso segue sendo investigado.

Siga o TNOnline no Google News