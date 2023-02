Vendedor diz ser feiticeiro e assusta moradores do Vale do Ivaí

Da Redação

O homem pedia uma bacia com água e duas colheres de sal

Um vendedor, de aproximadamente 40 anos, esteve circulando nesta terça-feira (07) no Assentamento 8 de Abril, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, e assustou os moradores da região. Dirigindo um Santana de cor azul, o homem comercializava chás e ervas medicinais e dizia ser um "feiticeiro".

O vereador conhecido como Parabólica, que mora na comunidade, entrou em contato com a reportagem do Canal HP para relatar que foi procurado por alguns populares que ficaram extremamente assustados após a visita do vendedor.

"Contaram que ele chegou oferecendo ervas medicinais e, durante a explicação dos produtos, pediu uma bacia com água e duas colheres de sal. Nesse momento, ele começou a mexer na água e afirmou que conseguia ver que havia uma macumba feita para a família", contou o vereador, afirmando ter ouvido o mesmo relato de todos que receberam o ambulante em suas casas.

Ainda conforme Parabólica, os moradores do Assentamento contaram que o suspeito afirmou ser capaz de desfazer o "trabalho", mas que havia um preço pelo "feitiço": R$ 5 mil. “Ninguém deu dinheiro, porque não tinha. Mas todos ficaram muito assustados. Vamos procurar a polícia e orientamos a pessoas para ficarem atentas", finalizou o parlamentar.





Fonte: Informações Canal HP.

