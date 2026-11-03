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Vendaval arranca cobertura de estádio em Borrazópolis e lança estrutura em lavoura

Incidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (2) durante vendaval que atingiu o Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Vendaval arranca cobertura de estádio em Borrazópolis e lança estrutura em lavoura
Autor Caso foi registrado na cidade de Borrazópolis - Foto: Blog do Berimbau

Um forte vendaval registrado na madrugada de segunda-feira (2) arrancou a cobertura da arquibancada do Estádio Municipal de Borrazópolis, no Vale do Ivaí. A força do vento arremessou a estrutura, composta por telhas de zinco e armação metálica, sobre uma plantação de soja localizada nos fundos do complexo esportivo.

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Segundo o Blog do Berimbau, o teto foi desprendido praticamente inteiro, o que também provocou danos na base de alvenaria onde estava fixado.

O incidente no município fez parte de uma série de ocorrências provocadas pelas condições climáticas severas que atingiram o Estado no início da semana. Ao todo, os fortes ventos e as chuvas afetaram pelo menos 17 cidades paranaenses.

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Um detalhe que chama a atenção na ocorrência é o histórico do próprio complexo esportivo. A outra ala da arquibancada do estádio já estava sem cobertura há alguns anos após ter sido destruída de forma idêntica por uma ventania, permanecendo descoberta desde aquela ocasião.

Com informações do Blog do Berimbau

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cobertura do estádio danos climáticos estádio Borrazópolis meteorologia plantação de soja Vendaval
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