Vendavais afetam 142 pessoas e danificam 31 casas no Vale do Ivaí

Balanço atualizado da Defesa Civil aponta que nove cidades da região registraram danos; no Paraná são 46 municípios atingidos ao todo

Os vendavais registrados nos últimos dias afetaram 142 pessoas em nove cidades da região do Vale do Ivaí, no Paraná. Os dados constam no balanço atualizado da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, divulgado às 17h desta quarta-feira (30). As ocorrências causaram danos em 31 residências e deixaram três pessoas desalojadas na região.

As cidades atingidas no Vale do Ivaí foram Bom Sucesso, Cruzmaltina, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Manoel Ribas, Mauá da Serra, Quinta do Sol e Rio Branco do Ivaí. O município com o maior número de moradores impactados foi Grandes Rios, com 50 pessoas afetadas e 12 casas danificadas pelas forças dos ventos.

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Na sequência, a cidade de Mauá da Serra contabilizou 40 afetados e 10 residências que sofreram estragos. Em Jardim Alegre, três pessoas precisaram deixar suas casas temporariamente e buscaram abrigo em residências de familiares ou amigos, após duas moradias serem danificadas. As cidades de Quinta do Sol (20 afetados e cinco casas danificadas), Rio Branco do Ivaí (13 afetados e uma casa danificada) e Bom Sucesso (quatro afetados e uma casa danificada) também registraram estragos materiais.

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Em Ivaiporã, foram registradas quedas de árvores. Em Manoel Ribas, oito pessoas foram afetadas, enquanto em Cruzmaltina, quatro foram atingidas.

Os números podem ser atualizados com o passar dos dias. Apucarana ainda não está neste levantamento, mas nesta terça-feira (29), o telhado de um sobrado que havia sido arrancado pelo temporal de 21 de setembro voltou a ser levado pela força do vento. A cobertura havia sido reconstruída na mesma semana, mas não resistiu às fortes rajadas e acabou novamente arrancada, com a estrutura metálica atravessando a Rua Doutor Oswaldo Cruz, no bairro Vila Vitória.

Balanço estadual

O relatório da Defesa Civil mostra que os eventos climáticos severos dos últimos dias, que incluem vendavais, enxurradas e granizo, deixaram um rastro de destruição mais amplo no Paraná, atingindo 46 municípios no total. Em Umuarama, no noroeste do estado, o advogado e empresário Rafael Marchiani Paião, de 42 anos, morreu após ser atingido pelo desabamento da cobertura de um clube de tênis.

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Em todo o estado, os temporais afetaram 18.782 pessoas. O número de paranaenses desalojados chegou a 340, enquanto 26 pessoas ficaram desabrigadas, ou seja, precisaram de abrigo público gerido pelos municípios. Em

O levantamento aponta ainda que 3.087 casas sofreram algum tipo de dano no Paraná, mas nenhuma residência foi totalmente destruída. Diante da gravidade dos estragos nas suas respectivas regiões, os municípios de Clevelândia e Pinhão decretaram Situação de Emergência (SE).