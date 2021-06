Venda de moto pela internet termina em estelionato na região

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar (PM) de Kaloré atendeu a um caso de estelionato nesta segunda-feira (07) de manhã, depois da tentativa de venda de uma moto pelo site OLX. A vítima de 21 anos anunciou uma moto Honda/XRE 300 na última sexta-feira (04) e teve o retorno de um suposto comprador pelo WhatsApp.

Segundo relato da PM, o contato se dizia ser policial federal interessado na motocicleta e teria interesse em colocar um terreno comprado em Londrina no negócio. Para agilizar a compra, enviou uma pessoa como sendo seu irmão no local para ver a moto, mas que não devia contar o valor do veículo.

Assim sendo conforme combinado, os dois se encontraram no centro da cidade e o vendedor da moto foi convencido a fazer três depósitos bancários numa conta do suposto comprador. Eles foram até o cartório para preencher o recibo da moto, mas perderam o contato com o interessado na moto.

Segundo a vítima, nessa hora eles se deram conta que se tratava de um golpe e procuraram a PM. Eles foram orientados a registrar a ocorrência na Polícia Civil para as providências contra o estelionatário.