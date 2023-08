Venda de carro na internet gera prejuízo de R$ 11 mil após golpe

Um morador da cidade de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, caiu em um golpe após anunciar a venda de um veículo Chevrolet Astra na internet, nesta terça-feira (15).

Segundo o homem, ele anunciou o veículo para a venda em uma plataforma online, no entanto, um golpista se passou por vendedor no anúncio e acabou negociando o pagamento do carro com o comprador, que depositou R$ 11 mil na conta do golpista.

O verdadeiro dono do carro ainda afirmou, que até o momento do pagamento, a negociação estava acontecendo normalmente, e chegou a entregar o carro para o comprador, mas sem conferir se o valor do pagamento havia caído na sua conta. A vítima ainda chegou a levar a cópia autenticada de documento para transferência do veículo.

Somente depois desse processo que o homem percebeu que havia caído em um golpe e chamou a polícia. De acordo com os PMs, o homem recebeu orientações.

