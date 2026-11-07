Velório de "Kátia do Cartório" acontece neste sábado (7) na Câmara de Rosário do Ivaí

Moradores se despedem de Elzira Antunes, a "Kátia do Cartório", que trabalhou por mais de 30 anos em um conhecido cartório da cidade

A cidade de Rosário do Ivaí (PR) se despede neste sábado (7) de Elzira Antunes, conhecida como “Kátia do Cartório”. O velório acontece a partir das 11h30, na Câmara Municipal, e o sepultamento está marcado para as 17 horas do mesmo dia.

Kátia construiu uma história de respeito e dedicação ao longo de mais de 30 anos de trabalho no Cartório do Celso Antunes. Durante essas três décadas, tornou-se uma figura popular e querida, prestando atendimento a inúmeras famílias.

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Nos últimos anos, após ela sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), ela havia deixado Rosário do Ivaí e passado a morar com uma filha na cidade de Contenda (PR)

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