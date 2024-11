Veja shows previstos em novembro e dezembro nas cidades da região

Show de Ana Castela é um dos atrativos que terão na região do Vale do Ivaí nos próximos dias

Os dois últimos meses do ano serão repletos de shows na região do Vale do Ivaí. A maioria acontece em eventos comemorativos aos aniversários de cada município. Confira:

continua após publicidade

São Pedro do Ivaí

Embora o aniversário oficial de São Pedro do Ivaí ocorra no dia 30 de outubro, as comemorações foram transferidas para o dia 10 de novembro, às 21h30, na Avenida Dr. Cícero de Moraes. A cidade divulgou para o a tradicional ExpoIvaí o show do cantor Leonardo.

Foto por Reprodução

continua após publicidade

Ivaiporã



Ivaiporã receberá uma série de apresentações de cantores conhecidos nacionalmente, com shows entre 14 e 18 de novembro durante a 20ª Expovale. De Bruno & Marrone e Rio Negro & Solimões a Ana Castela e Gustavo Miotto. O evento fecha com rodeio e Prova do Tambor. O evento acontecerá no Parque de Exposições.





Foto por Reprodução

continua após publicidade

Novo Itacolomi

Novo Itacolomi comemora o aniversário de 34 anos. Com entrada franca, o município recebe shows de Felipe & Rodrigo, em 15 de novembro, e Bruno & Barreto, no dia 16. O evento será no Centro de Eventos Antônio de Oliveira.





Foto por Reprodução

Califórnia



continua após publicidade

Na comemoração de 70 anos de emancipação, Califórnia entregará aos moradores três shows entre os dias 23 e 25 de novembro. Do primeiro ao último dia de evento, as apresentações serão dos cantores Pedro Paulo & Alex, Léo & Raphael e Clayton & Romário. Com entrada franca, os show acontecem no Parque de Exposições.





Foto por Reprodução

continua após publicidade

Faxinal



A Expofaxinal 2024 acontece a partir do dia 12 de dezembro e com entrada gratuita. No primeiro dia, Maria Cecília & Rodolfo se apresentam. No dia 13, Clayton & Romário. No dia 14 será a vez de Zé Henrique & Gabriel e no dia 15, Luciano Camargo (Gospel). A exposição será realizada no Estádio Municipal Pedro Ferigato.





Foto por Reprodução

continua após publicidade

Ortigueira



A Expo Ortigueira 2024 receberá grandes shows, incluindo o da dupla Maiara & Maraisa no primeiro dia de evento, em 12 de dezembro. A exposição, que será com entrada franca, também contará com rodeio profissional, expofeira de produtos, praça de alimentação, parque de diversões e show pirotécnico.





Foto por Reprodução

Rosário do Ivaí

Os últimos shows no Vale do Ivaí serão durante a 21ª Festa da Uva Niágara de Rosário do Ivaí, que acontecerá entre os dias 27 e 29 de dezembro. A agenda de shows tem Nani Azevedo e Os 4 Gaudérios, no dia 27, Pedro & Paraná, no dia 28, e Marcos Paulo & Marcelo, no último dia.





Foto por Reprodução

Siga o TNOnline no Google News