O Departamento Municipal de Saúde continua com o calendário de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (16) em Ivaiporã.

A vacinação será a partir das 13 horas, pessoas com 29 anos receberão a primeira dose do imunizante A aplicação das vacinas será no Centro Cultural, que fica localizado na Av. Brasil, ao lado da Sanepar.

As pessoas que forem se vacinar devem levar documento com foto, comprovante de residência, CPF e o cartão de vacinação.