Veja quais são as 20 escolas da região premiadas por qualidade de ensino

O governador Ratinho Junior (PSD) entregou nesta segunda-feira (15), em cerimônia em Curitiba, o prêmio Alfabetiza Juntos, que reconheceu 300 escolas municipais de 154 cidades paranaenses que obtiveram os melhores resultados na alfabetização em 2024. O prêmio é um desdobramento do programa Educa Juntos, em que a Secretaria de Estado da Educação (Seed) atua como parceira das redes municipais para melhorar os índices educacionais do Paraná desde os primeiros anos do ensino fundamental. São 20 escolas de 12 municípios da região premiadas. Veja o gráfico abaixo

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A iniciativa reconhece o desempenho das instituições de ensino municipais que alcançaram os melhores resultados na Prova Paraná Mais e integra as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado em parceria com os municípios para fortalecer a alfabetização das crianças paranaenses. As escolas vencedoras receberam, simbolicamente, kits tecnológicos compostos por 30 Chromebooks e 30 headsets, além de placas de reconhecimento pelos resultados obtidos.

Apucarana é a cidade da região com mais escolas premiadas: sete. Cruzmaltina e Faxinal tem duas cada.





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Foto: TN Foto: TN





Ratinho Junior destacou que o avanço na educação do Estado, que passou de sétimo para primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), começa desde os primeiros anos de ensino. “Uma educação de qualidade começa no ensino infantil, área em que estamos investindo na construção de mais de 400 creches, passa pelos anos iniciais do ensino fundamental, com o Estado sendo parceiro dos municípios para que os estudantes cheguem à rede estadual preparadas para os próximos níveis de aprendizagem”, ressaltou.

“O Alfabetiza Juntos faz parte do programa Educa Juntos, em que o Estado trabalha de forma conjunta e organizada com os municípios para garantir a alfabetização na idade correta. Essas 300 escolas, que tiveram os maiores avanços são exemplo do que acontece em todo o Paraná”, disse o governador. “Hoje, 80% das nossas crianças estão alfabetizadas na idade correta, segundo melhor índice do País, consolidando o Paraná como o Estado com a melhor educação do Brasil”, concluiu.

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O desempenho é medido pelo Índice de Desenvolvimento Educacional do Paraná na Alfabetização (IDE-Alfa), que integra o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (Saep). Os dados se referem ao ano de 2025, tendo como critério os resultados obtidos em 2024. A lista das 300 escolas premiadas pode ser acessada AQUI e o desempenho de todas as instituições municipais estão disponíveis AQUI .

Segundo o indicador, o Paraná registrou avanço expressivo na alfabetização e chegou a 80% de estudantes alfabetizados na idade certa ao final do 2º ano do ensino fundamental, um crescimento de 10 pontos percentuais em relação ao índice anterior (70%).

“Temos um compromisso com os municípios para garantir a alfabetização das crianças, que no futuro serão estudantes da rede estadual. Estamos investindo desde cedo para que elas cheguem aos outros níveis de ensino já preparadas, com conhecimento e educação de qualidade para que também concluam seu ensino médio na idade certa”, disse o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.

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Ele explicou que cerca de 130 mil alunos do segundo ano do ensino fundamental das redes municipais participam da Prova Paraná Mais anualmente para medir os índices de aprendizagem e alfabetização. “E além da avaliação, apoiamos a formação dos professores, enviamos materiais pedagógicos e contribuímos com a parte de infraestrutura tecnológica”, ressaltou.

Outro indicador de avanço educacional foi aferido pela Avaliação de Fluência em Leitura, que também apontou crescimento significativo. O percentual de alunos fluentes subiu de 22,8% para 41,2%, alta de 18,4 pontos percentuais. Já a soma de estudantes classificados como leitores iniciantes e fluentes passou de 44,3% para 80,8%, um aumento de 36,5 pontos percentuais.

Pelos critérios técnicos, é considerado leitor fluente o estudante que lê mais de 65 palavras por minuto, com pelo menos 90% de precisão e com fluidez. O leitor iniciante realiza a leitura de 11 ou mais palavras, além de seis ou mais desconhecidas ao mesmo tempo.

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EDUCA JUNTOS – O Alfabetiza Paraná faz parte das ações do programa Educa Juntos, lançado no início da gestão Ratinho Junior como uma cooperação entre Estado e municípios para melhorar os índices educacionais do Paraná desde as séries iniciais do ensino fundamental.

Ele é estruturado em pilares como formação continuada, distribuição de materiais de apoio pedagógico, avaliações diagnósticas e monitoramento da aprendizagem. O modelo prevê acompanhamento próximo das redes municipais, respeitando as especificidades locais e promovendo uma cultura de gestão baseada em evidências.

“O programa é um regime de colaboração para apoiar os municípios tecnicamente do ponto de vista pedagógico e investimentos na área da educação, para avançar cada vez mais nos resultados da educação do Paraná”, explicou o diretor de Educação da Seed, Anderfábio Oliveira dos Santos. “É uma política muito sólida, com formação dos professores, material didático e um processo de acompanhamento com as secretarias municipais”.

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Para Claudia Mattei, diretora da Escola Municipal Epitácio Pessoa, de Francisco Beltrão, essa parceria foi fundamental para os avanços na alfabetização dos alunos, que são da área rural. “Tivemos uma dedicação exclusiva nas séries iniciais, que é a base da educação e da alfabetização. O governo ajudou com formação e material, a assessoria pedagógica do município também foram decisivas e, na retaguarda, nossos professores fizeram a diferença para atingir um resultado satisfatório”, disse.

“O Educa Juntos veio para dar um apoio maior aos professores na sala de aula, com um material lúdico que tem ajudado na aprendizagem dos nossos alunos e fez com que conseguíssemos atingir bons índices na alfabetização”, disse Valdirene Sartor, diretora da Escola Municipal Olímpio Spricigo, de Santa Terezinha de Itaipu.

INDICADORES NACIONAIS – O avanço na alfabetização no Paraná também é demonstrado por indicadores nacionais. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação, nove em cada dez municípios do Paraná atingiram as metas de alfabetização de crianças na idade certa estabelecidas para 2025, como mostra o Indicador Criança Alfabetizada (ICA).

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Ao todo, 362 municípios paranaenses alcançaram o índice pactuado, evidenciando o avanço da alfabetização no Estado. O Paraná conta com 14 municípios com 100% das crianças alfabetizadas na idade certa: Ângulo, Ariranha, Atalaia, Bom Jesus do Sul, Cruzmaltina, Diamante do Sul, Iracema do Oeste, Ivatuba, Nova Fátima, Nova Olímpia, Novo Itacolomi, Pinhal do São Bento, Santa Amélia e São Sebastião da Amoreira.

Além disso, oito em cada dez crianças foram alfabetizadas na idade certa no Estado, apontou o ICA 2025. O índice de 80% foi alcançado cinco anos antes da meta estabelecida pelo Ministério da Educação para 2030, com base em dados consolidados até o final de 2025. Além do Paraná, apenas Ceará e Goiás superaram esse patamar no país.

PRESENÇAS – Também acompanharam a solenidade o vice-governador Darci Piana; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; o deputado federal Sandro Alex; Marcio Nunes, Cloara Pinheiro, Márcia Huçulaki e Anibelli Neto; o reitor da Universidade Positivo, Eduardo Faria; prefeitos, representantes de Núcleos Regionais de Educação, secretarias municipais de Educação e das escolas.