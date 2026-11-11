Veja quais as cidades da região que cancelaram festas de final de ano
Prefeituras citaram risco de novos temporais e, em alguns casos, redução de repasses
Oito municípios do Vale do Ivaí cancelaram festas previstas para novembro e dezembro. A lista inclui a Expovale, em Ivaiporã, a Festa da Cenoura, em Marilândia do Sul, e as comemorações de aniversário de outras seis cidades. Entre os motivos apontados pelas prefeituras estão os estragos deixados pelas chuvas recentes, o risco de novos temporais e, em alguns municípios, a redução de repasses.
Veja quais cidades cancelaram eventos
Ivaiporã — A prefeitura anunciou na terça-feira (10) o cancelamento da 22ª Expovale, marcada para 18 a 22 de novembro. A decisão foi tomada após consulta a cinco instituições de monitoramento meteorológico, entre elas o Simepar. Segundo o prefeito Carlos Gil, os boletins indicavam condições de risco em pelo menos duas noites da programação. O município chegou a avaliar uma festa mais curta para celebrar os 65 anos de Ivaiporã, comemorados em 19 de novembro. A feira teria shows de Simone Mendes, Alok, Eduardo Costa, Matogrosso & Mathias e Jota Quest.
Bom Sucesso — A programação pelos 72 anos do município, comemorados em 26 de novembro, foi cancelada. A prefeitura apontou danos provocados pelas chuvas, possibilidade de novos temporais e queda nos repasses. A prefeita Rosana Lopes, a Rosana do Ná, disse que a prioridade é manter os serviços essenciais e atender às necessidades das famílias.
São Pedro do Ivaí — Os eventos pelos 71 anos de emancipação, previstos para 27 a 29 de novembro, foram cancelados. Além dos impactos das chuvas e da possibilidade de novos temporais, a prefeitura informou que as verbas externas esperadas para a festa ficaram indisponíveis. A administração avaliou que bancar a programação com recursos próprios poderia comprometer outras despesas prioritárias.
Cruzmaltina — O município cancelou a programação de aniversário prevista para novembro, que incluía rodeio e shows de Leonardo e da dupla Guilherme & Santiago. A decisão levou em conta as condições climáticas e a necessidade de reduzir despesas. Uma nova data ficou em estudo.
Ariranha do Ivaí — A cidade cancelou a programação de novembro em comemoração à emancipação política.
Rosário do Ivaí — As festividades de emancipação, também previstas para novembro, foram canceladas.
Marilândia do Sul — A tradicional Festa da Cenoura, que marcaria os 74 anos do município em dezembro, foi cancelada diante da previsão de chuvas e após temporais atingirem a cidade. Segundo o prefeito Walmir Peres, o dinheiro da festa já estava garantido e será mantido em caixa para atender a eventuais necessidades do município. A edição anterior reuniu mais de 30 mil pessoas, e a expectativa é retomar o evento em 2027.
Jandaia do Sul — A prefeitura anunciou na terça-feira (10) que cancelou a festa de 74 anos do município, prevista para dezembro. A administração citou o risco de realizar um evento ao ar livre em meio à previsão de chuvas acima da média. Segundo o prefeito Ditão Pupio, a decisão antecipada também levou em conta os custos de contratar shows e estruturas que poderiam deixar de ser usadas em caso de suspensão de última hora.