Veja quais as cidades da região que cancelaram festas de final de ano

Oito municípios do Vale do Ivaí cancelaram festas previstas para novembro e dezembro. A lista inclui a Expovale, em Ivaiporã, a Festa da Cenoura, em Marilândia do Sul, e as comemorações de aniversário de outras seis cidades. Entre os motivos apontados pelas prefeituras estão os estragos deixados pelas chuvas recentes, o risco de novos temporais e, em alguns municípios, a redução de repasses.



Veja quais cidades cancelaram eventos

Ivaiporã — A prefeitura anunciou na terça-feira (10) o cancelamento da 22ª Expovale, marcada para 18 a 22 de novembro. A decisão foi tomada após consulta a cinco instituições de monitoramento meteorológico, entre elas o Simepar. Segundo o prefeito Carlos Gil, os boletins indicavam condições de risco em pelo menos duas noites da programação. O município chegou a avaliar uma festa mais curta para celebrar os 65 anos de Ivaiporã, comemorados em 19 de novembro. A feira teria shows de Simone Mendes, Alok, Eduardo Costa, Matogrosso & Mathias e Jota Quest.

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Bom Sucesso — A programação pelos 72 anos do município, comemorados em 26 de novembro, foi cancelada. A prefeitura apontou danos provocados pelas chuvas, possibilidade de novos temporais e queda nos repasses. A prefeita Rosana Lopes, a Rosana do Ná, disse que a prioridade é manter os serviços essenciais e atender às necessidades das famílias.

São Pedro do Ivaí — Os eventos pelos 71 anos de emancipação, previstos para 27 a 29 de novembro, foram cancelados. Além dos impactos das chuvas e da possibilidade de novos temporais, a prefeitura informou que as verbas externas esperadas para a festa ficaram indisponíveis. A administração avaliou que bancar a programação com recursos próprios poderia comprometer outras despesas prioritárias.

Cruzmaltina — O município cancelou a programação de aniversário prevista para novembro, que incluía rodeio e shows de Leonardo e da dupla Guilherme & Santiago. A decisão levou em conta as condições climáticas e a necessidade de reduzir despesas. Uma nova data ficou em estudo.

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Ariranha do Ivaí — A cidade cancelou a programação de novembro em comemoração à emancipação política.

Rosário do Ivaí — As festividades de emancipação, também previstas para novembro, foram canceladas.

Marilândia do Sul — A tradicional Festa da Cenoura, que marcaria os 74 anos do município em dezembro, foi cancelada diante da previsão de chuvas e após temporais atingirem a cidade. Segundo o prefeito Walmir Peres, o dinheiro da festa já estava garantido e será mantido em caixa para atender a eventuais necessidades do município. A edição anterior reuniu mais de 30 mil pessoas, e a expectativa é retomar o evento em 2027.

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Jandaia do Sul — A prefeitura anunciou na terça-feira (10) que cancelou a festa de 74 anos do município, prevista para dezembro. A administração citou o risco de realizar um evento ao ar livre em meio à previsão de chuvas acima da média. Segundo o prefeito Ditão Pupio, a decisão antecipada também levou em conta os custos de contratar shows e estruturas que poderiam deixar de ser usadas em caso de suspensão de última hora.