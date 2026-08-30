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Veja o que aponta a previsão do tempo para Ivaiporã neste domingo (30)

Dia deve ser marcado por tempo instável, com 68% de chance de chuva e rajadas de vento que podem chegar a 42 km/h.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja o que aponta a previsão do tempo para Ivaiporã neste domingo (30)
Autor A possibilidade de chuva chega a 68% - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ivaiporã deve ter um domingo (30) de chuva e temperaturas amenas. A previsão indica mínima de 22°C e máxima de 26°C ao longo.

A possibilidade de chuva chega a 68%. O volume estimado é de 9,6 milímetros.

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Os ventos sopram de leste-sudeste a 4 km/h. As rajadas, podem atingir 42 km/h.

A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 91%. O sol nasce às 6h41 e se põe às 18h14.

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chuva ivaipora previsão do tempo temperaturas amenas umidade do ar Ventos e rajadas
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