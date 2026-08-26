Veja o que aponta a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta (26)

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Simepar prevê 66% de probabilidade de chuva e temperaturas entre 16°C e 24°C no município.

Ivaiporã tem previsão de chuva nesta quarta-feira (26), segundo o Simepar. A temperatura deve variar entre 16°C e 24°C, com 66% de probabilidade de ocorrência de chuva.

A previsão indica 1,2 milímetro de chuva acumulada ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve ficar entre 60% e 96%.

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Além disso, os ventos sopram do Sul a 7 km/h, com rajadas que podem chegar a 25 km/h.

O dia começa com temperatura de 16°C, mas os termômetros sobem gradualmente até atingir a máxima prevista de 24°C.

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O sol nasce às 6h46 e se põe às 18h14.

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