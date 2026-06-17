Veja o momento em que caminhão é atingido por trem em Jandaia do Sul

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Imagens captadas por uma câmera de monitoramento flagram o exato momento em que um caminhão bitrem é atingido por uma composição férrea da Rumo Logística na transposição próxima ao trevo do restaurante Panela de Pedra em Jandaia do Sul (PR), na noite desta quarta-feira (17).



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A colisão deixou o maquinista do trem com ferimentos leves. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o resgatee os agentes informaram que o maquinista teria sofrido uma contusão em membro inferior durante o impacto. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e dispensou o atendimento médico.



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A carreta, uma Scânia R 540, que transportava uma carga de farelo de soja, seguia no sentido à saída para Mandaguari, quando teve seu engate atingido enquanto atravessava a linha férrea. As causas do acidente serão apuradas.

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O local, que fica na saída de Jandaia do Sul para Mandaguari e no acesso ao Contorno Norte de Jandaia do Sul, é um trecho recorrente de acidentes do tipo.

