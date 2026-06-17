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Veja o momento em que caminhão é atingido por trem em Jandaia do Sul

A colisão deixou o maquinista do trem com ferimentos leves; câmera de monitoramento registrou o flagra

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 17.06.2026, 23:27:11 Editado em 18.06.2026, 00:04:34
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Veja o momento em que caminhão é atingido por trem em Jandaia do Sul
AutorFoto: Reprodução

Imagens captadas por uma câmera de monitoramento flagram o exato momento em que um caminhão bitrem é atingido por uma composição férrea da Rumo Logística na transposição próxima ao trevo do restaurante Panela de Pedra em Jandaia do Sul (PR), na noite desta quarta-feira (17).

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📰 LEIA MAIS: Batida entre trem e caminhão em Jandaia do Sul deixa maquinista ferido

A colisão deixou o maquinista do trem com ferimentos leves. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o resgatee os agentes informaram que o maquinista teria sofrido uma contusão em membro inferior durante o impacto. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e dispensou o atendimento médico.

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A carreta, uma Scânia R 540, que transportava uma carga de farelo de soja, seguia no sentido à saída para Mandaguari, quando teve seu engate atingido enquanto atravessava a linha férrea. As causas do acidente serão apuradas.

Veja o momento em que caminhão é atingido por trem em Jandaia do Sul
AutorFoto: Reprodução

O local, que fica na saída de Jandaia do Sul para Mandaguari e no acesso ao Contorno Norte de Jandaia do Sul, é um trecho recorrente de acidentes do tipo.

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