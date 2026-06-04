Veja como será o tempo em Ivaiporã nesta quinta-feira (4)

Ivaiporã amanhece com temperatura de 11°C nesta quinta-feira (4). Nas primeiras horas da manhã, a sensação térmica chega a 9°C por causa dos ventos que atuam na região.

De acordo com a previsão meteorológica, o tempo permanece estável durante todo o dia, sem previsão de chuva. A temperatura sobe gradualmente ao longo da manhã e da tarde e atinge máxima de 22°C.

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A umidade relativa do ar varia entre 58% e 96%. Os ventos sopram do Sudeste com velocidade média de 11 km/h, enquanto as rajadas podem alcançar até 47 km/h, aumentando a sensação de frio, principalmente no início e no final do dia.

Apesar do frio no amanhecer, a tarde registra temperaturas mais agradáveis, acima dos 20°C. A tendência para os próximos dias é de tempo firme e sem chuva em Ivaiporã e nos demais municípios do Vale do Ivaí.

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O sol nasceu às 7h04 e se põe às 17h47.

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