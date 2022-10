Veja como foi o concurso público da Prefeitura de Ivaiporã

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã realizou concurso público para provimento de cargos estatutário com 119 vagas para 52 áreas e emprego público para dois cargos e quatro vagas, neste domingo, dia 23 de outubro. Veja o vídeo abaixo.

As provas foram aplicadas em 11 estabelecimentos de ensino e, conforme dados da Fundação Fafipa, foram feitas 6.624 inscrições.

Os salários variam de R$1.212,00 a R$14.968,16 dependendo do cargo. O concurso terá validade de 2 anos.

Na manhã de domingo, o prefeito Carlos Gil, vice Marcelo Reis e a diretora do Departamento de Administração, Cláudia Rech, conversaram com a imprensa sobre o concurso.

“A aplicação das provas decorreu de forma tranquila. Mas sempre há imprevistos em concursos por parte de alguns candidatos que se atrasam ou erram o estabelecimento de ensino onde deveriam fazer a prova. Felizmente foram poucos casos”, comentou Cláudia Rech.

Um dos princípios constitucionais mais importantes na administração pública é o da isonomia. “É assegurar que todas as pessoas são iguais perante a lei considerando as condições diferentes. Após o resultado iremos repor o quadro de efetivos com pessoas comprometidas com o atendimento à população”, observou Marcelo Reis.

Em 2021, a gestão fez um levantamento para saber a quantidade de funcionários que a Prefeitura necessita para melhorar o serviço público e se a folha de pagamento suportaria o aumento de servidores.

“A realização do Concurso Público Estatutário e Emprego Público é muito importante para a administração municipal para que possamos recompor o quadro de servidores, porque alguns se aposentaram ou mudaram de cidade. Após a homologação dos resultados os aprovados serão treinados”, explicou Carlos Gil.

O Concurso Público irá permitir contratar mais servidores, por exemplo, voltados às áreas da educação, saúde e administrativo.

"Parabenizo o vice-prefeito Marcelo Reis, diretora do Departamento de Administração, Cláudia Rech, e a gerente do Setor de Recursos Humanos, Camila Wilt, pelo empenho", reconheceu o prefeito.

















