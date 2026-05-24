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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Ivaiporã neste domingo (24)

Previsão indica mudanças nas condições do tempo ao longo do dia em Ivaiporã neste domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 06:40:45 Editado em 24.05.2026, 06:40:40
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Veja como fica o tempo em Ivaiporã neste domingo (24)
Autor Céu nublado e possibilidade de chuva marcam o domingo em Ivaiporã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã para este domingo (24) aponta um dia com variação de nuvens, pancadas de chuva e trovoadas ao longo das horas. O tempo deve permanecer instável desde a madrugada, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e também à noite.

Segundo os dados meteorológicos, o sol aparece entre muitas nuvens em vários momentos do dia. Pela manhã e durante a tarde, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

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À noite, o cenário segue com instabilidade e chuva prevista para a cidade. A condição do tempo será parecida com a registrada no sábado (23).

Os termômetros devem variar entre 15°C e 21°C em Ivaiporã. A sensação térmica pode oscilar entre 16°C e 18°C.

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O volume de chuva previsto é de 4,7 milímetros, com 83% de chance de precipitação. A umidade relativa do ar permanece elevada e pode chegar a 100%.

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chuva e trovoadas clima instável ivaipora previsão do tempo temperatura umidade do ar
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