Veja como fica o tempo em Ivaiporã nesta quarta-feira (16)

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Previsão indica dia sem chuva, com temperaturas entre 12°C e 23°C nesta quarta-feira (16)

O tempo em Ivaiporã terá sol e poucas nuvens nesta quarta-feira (16). A previsão indica 0% de chance de chuva.

A temperatura mínima será de 12°C nas primeiras horas do dia. Depois, os termômetros sobem gradualmente.

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A máxima de 23°C deve ocorrer entre 13h e 17h. À noite, a temperatura volta a cair.

A umidade relativa do ar varia entre 50% e 92% durante o dia. O vento sopra de sudeste, com rajadas de até 36 km/h.

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Próximos dias

No final de semana, a chuva deve voltar a Ivaiporã. A previsão indica instabilidade de sábado (19) a terça-feira (22), com maior chance de precipitação no período.

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