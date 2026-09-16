Veja como fica o tempo em Ivaiporã nesta quarta-feira (16)
Previsão indica dia sem chuva, com temperaturas entre 12°C e 23°C nesta quarta-feira (16)
O tempo em Ivaiporã terá sol e poucas nuvens nesta quarta-feira (16). A previsão indica 0% de chance de chuva.
A temperatura mínima será de 12°C nas primeiras horas do dia. Depois, os termômetros sobem gradualmente.
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A máxima de 23°C deve ocorrer entre 13h e 17h. À noite, a temperatura volta a cair.
A umidade relativa do ar varia entre 50% e 92% durante o dia. O vento sopra de sudeste, com rajadas de até 36 km/h.
Próximos dias
No final de semana, a chuva deve voltar a Ivaiporã. A previsão indica instabilidade de sábado (19) a terça-feira (22), com maior chance de precipitação no período.
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