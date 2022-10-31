Veja as vagas de emprego no Sine de Ivaiporã nesta segunda-feira (31)

A Agência do Trabalhador de Ivaiporã divulga nesta segunda-feira (31) as oportunidades de trabalho. São 59 vagas de emprego através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas áreas e níveis de escolaridade.
Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.
- LEIA MAIS: Mais de 3,2 mil vagas de emprego foram abertas na região em 2022
O atendimento da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, e se inicia às 8 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13h00.
As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios, ou no auto atendimento pelo APP SINE FÁCIL.
Veja as oportunidades:
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AGENTE DE PESQUISA
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2
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ATENDENTE DE BALCONISTA
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1
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ATENDENTE DE LANCHONETE
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1
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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3
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AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
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2
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AUXILIAR DE MARCENEIRO
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2
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AUXILIAR DE PEDREIRO
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1
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BALCONISTA
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1
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BORRACHEIRO
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1
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CAIXA NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
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1
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CAMAREIRA DE HOTEL
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1
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COBRADOR EXTERNO
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1
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CONSULTOR DE VENDAS
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2
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CORTADOR DE MÁRMORE
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1
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COSTUREIRA EM GERAL
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5
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ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES
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1
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ELETROTÉCNICO
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1
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ESTOQUISTA
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1
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FISCAL DE LOJA
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1
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FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO)
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1
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GARÇOM
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1
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MOTORISTA DE CAMINHÃO-BETONEIRA
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1
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PROFESSOR DE ARTES NO ENSINO MÉDIO
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1
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PROFESSOR DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO
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1
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO
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1
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PROFESSOR DE FILOSOFIA NO
ENSINO MÉDIO
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1
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PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO
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1
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PROFESSOR DE HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO
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1
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PROFESSOR DE INGLÊS
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1
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PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
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1
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PROFESSOR DE MATEMÁTICA
NO ENSINO MÉDIO
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1
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PROFESSOR DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO
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1
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PROFESSOR DE SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO
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1
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RECEPCIONISTA, EM GERAL
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1
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SERVENTE DE LANCHE
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1
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SERVENTE DE LIMPEZA
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2
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SERVENTE DE PEDREIRO
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4
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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1
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TELEFONISTA
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1
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VENDEDOR AMBULANTE
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1
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VENDEDOR INTERNO
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3
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VENDEDOR PRACISTA
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3
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TOTAL DE VAGAS
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59