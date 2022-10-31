AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Veja as vagas de emprego no Sine de Ivaiporã nesta segunda-feira (31)

O atendimento da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti

Da Redação ·
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Agência do Trabalhador de Ivaiporã
fonte: Ivan Carlos Maldonado
Agência do Trabalhador de Ivaiporã

A Agência do Trabalhador de Ivaiporã divulga nesta segunda-feira (31) as oportunidades de trabalho. São 59 vagas de emprego através do  Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas áreas e níveis de escolaridade.

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Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.

- LEIA MAIS: Mais de 3,2 mil vagas de emprego foram abertas na região em 2022

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O atendimento da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, e se inicia às 8 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13h00. 

As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios, ou no auto atendimento pelo APP SINE FÁCIL.

Veja as oportunidades:

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AGENTE DE PESQUISA 2
ATENDENTE DE BALCONISTA 1
ATENDENTE DE LANCHONETE 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 2
AUXILIAR DE MARCENEIRO 2
AUXILIAR DE PEDREIRO 1
BALCONISTA 1
BORRACHEIRO 1
CAIXA NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 1
CAMAREIRA DE HOTEL 1
COBRADOR EXTERNO 1
CONSULTOR DE VENDAS 2
CORTADOR DE MÁRMORE 1
COSTUREIRA EM GERAL 5
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 1
ELETROTÉCNICO 1
ESTOQUISTA 1
FISCAL DE LOJA 1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) 1
GARÇOM 1
MOTORISTA DE CAMINHÃO-BETONEIRA 1
PROFESSOR DE ARTES NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE FILOSOFIA  NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE INGLÊS 1
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 1
PROFESSOR DE MATEMÁTICA  NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 1
RECEPCIONISTA, EM GERAL 1
SERVENTE DE LANCHE 1
SERVENTE DE LIMPEZA 2
SERVENTE DE PEDREIRO 4
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1
TELEFONISTA 1
VENDEDOR AMBULANTE 1
VENDEDOR INTERNO 3
VENDEDOR PRACISTA 3
TOTAL DE VAGAS 59
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