Veja as vagas de emprego divulgadas pelo Sine de Ivaiporã

A Agência do Trabalhador de Ivaiporã divulga as oportunidades de trabalho nesta quarta-feira (12). São 34 vagas de emprego através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas áreas e níveis de escolaridade.

Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.

O atendimento da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, e se inicia às 7h30 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13h00. Para mais informações (43) 3472-8650.

As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios, ou no auto atendimento pelo APP SINE FÁCIL.

Veja as oportunidades:

Advogado 01 vaga Ajudante de motorista 01 vaga Atendente de lanchonete 03 vagas Auxiliar administrativo - aprendiz 05 vagas Auxiliar administrativo 02 vagas Balconista 01 vaga Caseiro de sítio 01 vaga Contador 01 vaga Costureira em geral 01 vaga Empregado doméstico diarista 01 vaga Garçom 01 vaga Montador mecânico de máquinas agrícolas 01 vaga Motorista de caminhão-betoneira 01 vaga Motorista entregador - CNH C 03 vagas Pedreiro 01 vaga Porteiro (hotel) 01 vaga Servente de limpeza 01 vaga Servente de pedreiro 02 vagas Servente de pedreiro – fábrica pré-moldados 02 vagas Vendedor interno 02 vagas Vendedor pracista – CNH B 02 vagas Total 34 vagas

