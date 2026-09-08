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Veja as condições do tempo previstas para Ivaiporã nesta terça-feira

Simepar prevê manhã fria, tempo seco durante o dia e mudança nas condições do tempo à noite

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja as condições do tempo previstas para Ivaiporã nesta terça-feira
Autor Previsão indica possibilidade de chuva a noite - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ivaiporã terá uma terça-feira (8) com manhã fria, temperaturas em elevação durante a tarde e 98% de possibilidade de chuva à noite, segundo o Simepar.

O dia começa com temperaturas baixas, mas o tempo esquenta gradualmente. A tarde deve ter temperaturas mais agradáveis e tempo seco.

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A mudança deve ocorrer à noite, quando aumenta a possibilidade de chuva na cidade.

Os ventos devem soprar de sudeste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas de até 36 km/h.

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O sol nasce às 6h33 e se põe às 18h19 em Ivaiporã.

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