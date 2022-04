Veja a programação religiosa do fim de semana em Ivaiporã

Da Redação

Cerimônia religiosa que relembra a morte e a crucificação de Jesus Cristo

A Igreja Católica tem uma série de eventos para celebrar a Semana Santa em Ivaiporã. Veja a programação das três paróquias da cidade.

Quinta-feira Santa

A Missa da Ceia do Senhor, abre a programação – quando é celebrada a paixão, morte e ressurreição de Jesus.

Paróquia Bom Jesus – Missa da Ceia do Senhor (Lava-Pés) às 20 horas.

Paróquia Santíssima Mãe de Deus – Missa da Ceia do Senhor (Lava-Pés) às 20 horas e na sequência Adoração ao Santíssimo Sacramento

Paróquia Espírito Santo – Missa de Lava Pés às 20 horas e após a missa haverá Vigília Eucarística

Sexta-feira da Paixão

Fieis católicos participam de cerimônia religiosa que relembra a morte e a crucificação de Jesus Cristo.

Paróquia Bom Jesus – Às 15 horas Adoração da cruz; às 19 procissão do Senhor Morto com meditação da Via Sacra

Paróquia Santíssima Mãe de Deus – Celebração da Paixão do Senhor, às 17 horas e Via Sacra nas ruas da paróquia, às 18h30

Paróquia Espírito Santo – Celebração da Cruz, às 15 horas; procissão com saída da igreja Ucraniana até a Espírito Santo, às 19 horas, sendo que em caso de chuva haverá meditação das Sete Dores de Nossa Senhora, na igreja; e teatro da Paixão de Cristo, às 20 horas.

Sábado de Aleluia

Os fiéis começam a vivenciar a Páscoa de Jesus

Paróquia Bom Jesus – Às 20 horas solenidade da Ressurreição

Paróquia Santíssima Mãe de Deus – Missa às 20 horas

Paróquia Espírito Santo – Missa às 20 horas

Domingo de Páscoa

Celebração da ressurreição de Jesus

Paróquia Bom Jesus – Missa às 9 horas

Paróquia Santíssima Mãe de Deus – Missa às 08h30 e às 19 horas

Paróquia Espírito Santo – Missa às 8 horas