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Veja a previsão do tempo para Ivaiporã neste domingo (7)

Sem previsão de chuva, dia começa frio, mas temperaturas sobem durante a tarde no município

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 06:07:28 Editado em 07.06.2026, 06:07:24
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Veja a previsão do tempo para Ivaiporã neste domingo (7)
Autor Previsão indica sol e sem possibilidade de de chuva - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ivaiporã amanhece com temperatura na casa dos 12°C neste domingo (7). A previsão indica tempo estável ao longo de todo o dia, sem chance de chuva e com predomínio de sol.

Segundo os dados meteorológicos, a máxima deve chegar aos 22°C durante a tarde. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 94%, enquanto os ventos sopram com velocidade média de 4 km/h e rajadas de até 11 km/h.

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O frio é mais intenso nas primeiras horas da manhã, mas as temperaturas sobem gradualmente ao longo do dia, proporcionando uma tarde agradável para atividades ao ar livre.

A previsão também aponta céu com poucas nuvens e tempo firme em toda a região de Ivaiporã. Não há expectativa de precipitação neste domingo. O sol nasce às 7h06 e deve se pôr às 17h47.

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