Veja a previsão do tempo para Ivaiporã neste domingo (27)

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Simepar prevê sol entre nuvens e tempo seco neste domingo (27), com 0% de chance de chuva em Ivaiporã

A previsão do tempo em Ivaiporã indica domingo (27) de sol entre muitas nuvens, segundo o Simepar. A temperatura deve chegar aos 31°C.

Durante a tarde e a noite, a nebulosidade aumenta. Mesmo assim, não há previsão de chuva para o município.

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A temperatura mínima prevista é de 19°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 52% e 85%.

Os ventos sopram de sudeste a 7 km/h. As rajadas podem chegar a 29 km/h.

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O sol nasce às 6h13 e se põe às 18h25.

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