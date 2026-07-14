Veja a previsão do tempo para Ivaiporã nesta terça-feira (14)

A previsão do tempo indica manhã gelada, sem chuva e com ventos moderados nesta terça-feira (14)

A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma terça-feira (14) de céu estável, frio nas primeiras horas do dia e sem previsão de chuva. Segundo o Simepar, o tempo permanece firme por causa da atuação de uma massa de ar seco, que mantém as temperaturas baixas pela manhã e favorece a presença do sol durante o dia.

Às 5h, os termômetros marcavam 6°C, com sensação térmica de 3°C. A temperatura máxima prevista é de 18°C, garantindo uma tarde mais agradável em comparação ao amanhecer.

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Além disso, a probabilidade de chuva é de 0%. A umidade relativa do ar varia entre 48% e 93%. Por isso, o ar fica mais úmido no início da manhã e durante a noite, enquanto a tarde será mais seca.

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Os ventos sopram com velocidade média de 11 km/h. As rajadas podem atingir até 43 km/h, O sol nasce às 7h11 e se põe às 17h55, proporcionando cerca de dez horas e quarenta minutos de luz natural.

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Tendência para os próximos dias

A previsão indica elevação gradual das temperaturas ao longo da semana em Ivaiporã. Na quarta-feira (15), a mínima deve ser de 7°C e a máxima de 22°C.

Na quinta-feira (16), os termômetros devem variar entre 11°C e 25°C. A partir de sexta-feira (17), as máximas permanecem próximas dos 25°C, enquanto as mínimas ficam entre 14°C e 18°C.

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Não há previsão de chuva para os próximos dias, mantendo o predomínio de tempo firme na região.









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