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Veja a previsão do tempo para Ivaiporã nesta sexta-feira (04)

Temperatura chega a 26°C nesta sexta-feira (4), que terá sol entre nuvens e pancadas de chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja a previsão do tempo para Ivaiporã nesta sexta-feira (04)
Autor Previsão aponta sol com pancadas de chuva a tarde - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã indica sol entre muitas nuvens nesta sexta-feira (4), com pancadas de chuva a tarde.

O dia começa com 16°C. A temperatura sobe durante a manhã e chega a 26°C entre 13h e 14h.

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A chuva deve aparecer com maior chance durante a tarde. Às 15h, a previsão indica 0,8 milímetro, com novas pancadas entre 16h e 19h.

O acumulado previsto para o dia chega a 1,9 milímetro. Além disso, as rajadas de vento podem alcançar 40 km/h.

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A umidade relativa do ar varia entre 52% e 99%. À noite, a temperatura diminui gradualmente.

Às 20h, os termômetros devem marcar 19°C. O sol nasce às 6h37 e se põe às 18h17.

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chuva condições climáticas ivaipora previsão do tempo temperatura umidade relativa
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