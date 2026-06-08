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Veja a previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira (8)

Dia começa com 11°C, mas o sol predomina e eleva as temperaturas ao longo desta segunda-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 06:28:34 Editado em 08.06.2026, 06:28:30
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Veja a previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira (8)
Autor Previsão indica dia de sol, calor e tempo bom - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Os moradores de Ivaiporã enfrentam uma manhã fria nesta segunda-feira (8). A temperatura era de 11°C às 5 horas. Apesar do frio, a previsão do tempo indica elevação gradual dos termômetros e máxima de 22°C durante a tarde.

Segundo dados do Simepar, o tempo permanece estável ao longo do dia. Além disso, não há previsão de chuva para o município.

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A umidade relativa do ar varia entre 48% e 95%. Enquanto isso, os ventos sopram com velocidade média de 4 km/h. As rajadas podem atingir até 11 km/h.

O sol nasce às 7h06 e deve se pôr às 17h47. Para os próximos dias, a previsão mantém o padrão de tempo firme em Ivaiporã, com manhãs mais frias e tardes agradáveis.

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