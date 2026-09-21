Veja a previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda (21)

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Simepar prevê 98% de chance de chuva, volume de até 29,6 mm e rajadas de vento que podem chegar a 58 km/h

A previsão do tempo em Ivaiporã indica 98% de probabilidade de chuva ao longo desta segunda-feira. Segundo o Simepar, o volume acumulado previsto chega a 29,6 milímetros.

Além disso, a umidade relativa do ar deve permanecer elevada, entre 82% e 98%. O vento sopra de leste, com velocidade média de 11 km/h.

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As rajadas, porém, podem chegar a 58 km/h. Por isso, o tempo deve permanecer instável durante o dia.

A temperatura mínima prevista para Ivaiporã é de 18°C. Já a máxima deve chegar a 23°C.

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O sol nasce às 6h19 e se põe às 18h23.

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