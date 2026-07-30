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Veja a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quinta-feira (30)

Segundo o Simepar, o dia será de tempo firme, sem chuva, e com temperaturas entre 16°C e 25°C.

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 05:43:20 Editado em 30.07.2026, 05:43:12
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Veja a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quinta-feira (30)
Autor Ivaiporã terá céu aberto e sem chuva nesta quinta-feira - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma quinta-feira (30) de sol e tempo firme. Segundo o Simepar, a temperatura varia entre 16°C e 25°C, sem previsão de chuva na cidade.

A umidade relativa do ar fica entre 66% e 99%. Além disso, a probabilidade de chuva é de 0%, favorecendo atividades ao ar livre.

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A máxima de 25°C deve ocorrer durante a tarde. Depois, a temperatura diminui gradualmente no início da noite.

Os ventos sopram do sul e sudeste entre 7 km/h e 11 km/h, com rajadas de até 29 km/h. O sol nasceu às 7h05 e deve se pôr às 18h03.

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Próximos dias

Nos próximos dias, o tempo deve continuar estável em Ivaiporã. Segundo o Simepar, não há previsão de chuva até o início da próxima semana. As temperaturas máximas devem variar entre 24°C e 26°C, enquanto as mínimas ficam entre 14°C e 18°C.


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