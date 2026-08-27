Veja a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quinta-feira (27)

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Previsão indica manhã fria, aumento gradual da temperatura durante o dia

O tempo em Ivaiporã terá temperatura de 14°C no início da manhã desta quinta-feira (27), segundo dados do Simepar. A previsão indica dia sem chuva e máxima de 25°C.

Além disso, a umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 95%. A probabilidade de chuva é de 0%.

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O vento sopra de leste, com velocidade de 7 km/h. As rajadas podem chegar a 32 km/h durante o dia.

A temperatura registrada às 6h chegou a 14°C. No decorrer do dia, os termômetros devem subir gradualmente.

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O sol nasce às 6h45 e deve se pôr às 18h14.

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