Veja a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quinta-feira (27)
Previsão indica manhã fria, aumento gradual da temperatura durante o dia
O tempo em Ivaiporã terá temperatura de 14°C no início da manhã desta quinta-feira (27), segundo dados do Simepar. A previsão indica dia sem chuva e máxima de 25°C.
Além disso, a umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 95%. A probabilidade de chuva é de 0%.
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O vento sopra de leste, com velocidade de 7 km/h. As rajadas podem chegar a 32 km/h durante o dia.
A temperatura registrada às 6h chegou a 14°C. No decorrer do dia, os termômetros devem subir gradualmente.
O sol nasce às 6h45 e deve se pôr às 18h14.
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