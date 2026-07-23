Veja a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quinta-feira (23)

Dia começa com frio de 14°C, terá tarde amena e possibilidade de chuva fraca entre o fim da tarde e a noite

A quinta-feira (23) começa com temperatura de 14°C em Ivaiporã. A previsão indica tempo ameno ao longo do dia, com máxima de 21°C e mínima de 13°C. Há possibilidade de chuva fraca entre o fim da tarde e a noite.

Segundo o Simepar, a umidade relativa do ar varia entre 68% e 98%. A probabilidade de chuva é de 64%, mas o volume previsto é baixo, com acumulado de aproximadamente 1,1 milímetro.

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Durante a manhã, o tempo permanece estável e a temperatura sobe gradualmente. Os termômetros devem marcar 16°C às 9h, 19°C às 11h e atingir a máxima de 21°C entre 13h e 16h.

A partir das 17h, há previsão de pancadas isoladas e de baixa intensidade. O maior acumulado pode ocorrer por volta das 21h, quando são esperados cerca de 0,5 milímetro de chuva. Mesmo assim, não há indicação de temporais.

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Os ventos sopram com velocidade entre 4 e 7 km/h. As rajadas podem chegar a 22 km/h. O sol nasce às 7h08 e se põe às 17h59.

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