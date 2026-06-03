Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira em Ivaiporã

O frio da madrugada ainda marca presença em Ivaiporã nesta quarta-feira (3), com temperatura mínima de 12°C. Apesar do amanhecer gelado e com possibilidade de névoa, a previsão indica elevação gradual dos termômetros durante o dia, chegando aos 21°C no período da tarde.

Segundo os dados meteorológicos, não há previsão de chuva. O dia será de sol entre nuvens, favorecendo atividades ao ar livre e mantendo o tempo estável em toda a região.

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Durante a manhã, o céu deve apresentar muitas nuvens, mas o sol aparece com mais frequência ao longo do dia. À tarde, o tempo fica com poucas nuvens, enquanto a noite será de céu limpo.

A umidade relativa do ar permanece elevada, atingindo 91%, o que contribui para a formação de névoa nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram de leste-sudeste (ESE) com velocidade média de 12 km/h.

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O sol nasce às 7h02 e se põe às 17h46. A fase da lua é cheia.

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