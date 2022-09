Veículo usado para arrombar depósito é localizado na BR-376

Da Redação

Veículo usado no arrombamento foi localizado na BR-379, próximo a Califórnia

A Polícia Militar (PM) localizou, na manhã deste sábado (17), um Ford Pampa supostamente utilizado para arrombar a porta de um depósito de materiais para construção em Marilândia do Sul. O crime aconteceu por volta das 3 horas deste sábado e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. A caminhonete foi localizada às margens da BR-376 próximo a Califórnia.

De acordo com a PM, o veículo tem as mesmas características do utilitário usado pelos criminosos, além de estar com a carroceria danificada, como nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança, que foram obtidas pela corporação.

Em cima da carroceria, a PM recuperou quatro rolos de mangueira e um rolo de fiação elétrica que foram reconhecidos pelo proprietário do depósito como produtos furtados.

No total foram levados do interior do estabelecimento comercial cerca de dez rolos de fiação elétrica de diversas marcas e tamanhos. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

