Veículo roubado em Faxinal é recuperado pela PM em Grandes Rios

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite de terça-feira (28), a Polícia Militar (PM) recuperou em Grandes Rios um veículo roubado no último domingo (26), na cidade de Faxinal.

continua após publicidade

O carro, um VW Gol com placas AOF 9066 com registro de Londrina, foi avistado transitando na cidade Grandes Rios.

- LEIA MAIS: Policiais prendem foragido da Cadeia de Ivaiporã há oito anos

continua após publicidade

A equipe policial de serviço do destacamento local foi informada e iniciou patrulhamento e encontrou o automóvel estacionado na Avenida das Flores.

O autor do roubo, no entanto, já havia se evadido do local. Os policiais realizaram buscas na região, mas o responsável pelo furto não foi localizado.

Siga o TNOnline no Google News