Veículo roubado em Cambira é encontrado na zona rural de Mauá da Serra

Um veículo furtado em Cambira foi encontrado na tarde deste domingo (23), na zona rural de Mauá da Serra. O carro, um Chevrolet Celta vermelho, havia sido furtado no sábado (22), em Cambira.

Uma denúncia anônima para a Polícia Militar de Mauá da Serra levantou suspeitas sobre um veículo, que estaria parado num local isolado, no interior do município. Uma pessoa informou que viu um carro parado, sem ocupantes, próximo a uma mata, em meio a uma plantação, nas margens da PR 272, no trevo de acesso às BR 376 e PR 445.

No local, a polícia militar encontrou o Celta vermelho e, na checagem dos dados, localizou notificação de furto, dia 22, em Cambira. O carro estava destrancado, com as chaves na ignição. A Polícia Militar encaminhou o veiculo para a delegacia de Polícia Civil, em Marilândia do Sul, para as providências legais.

