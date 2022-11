Veículo roubado após assalto a mão armada é recuperado em Ortigueira

Da Redação

A Fiat Toro foi recuperada em estado de abandono em Ortigueira, nesta quinta-feira (24)

Uma Fiat Toro foi recuperada em estado de abandono em Ortigueira, nesta quinta-feira (24). O local onde o veículo foi localizado não foi informado pelas equipes policiais. A caminhonete foi roubada na noite desta quarta-feira (23), na Rua José Rodrigues da Silva durante um assalto a mão armada a um empresário da cidade do Vale do Ivaí.

O homem foi rendido por dois bandidos armados e foi amarrado com fios junto de outros dois funcionários da empresa. O empresário relatou que quando chegava na empresa, que fica no centro de Ortigueira, por volta das 11 da noite, foi surpreendido pelos dois autores armados. A dupla de assaltantes ficou na empresa por volta de 20 minutos. Durante esse tempo, os homens vasculharam o local, pegando os celulares das três vítimas e a caminhonete.

O empresário relatou aos policiais que, durante o assalto, pelo comportamento da dupla, ficou a impressão de que os assaltantes contavam com apoio de outras pessoas que estavam do lado de fora da empresa. Só depois de terminado o assalto, quando os dois homens já haviam saído, ele conseguiu se soltar e procurou ajuda.

Com informações do Blog do Berimbau.



