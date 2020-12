Veículo que foi furtado é recuperado durante patrulhamento rural - TNOnline

Continua após publicidade

Na manhã desta quarta-feira (2), a Polícia Militar (PM) recuperou um veículo, em Mauá da Serra.

De acordo com as informações, a PM estava em um patrulhamento rural quando encontraram um carro em estado de abandono com as portas abertas. Após verificação, notou que se tratava de um Citroen C3 Picasso, que havia sido furtado em Londrina.

O automóvel foi guinchado e todas as providências cabíveis foram tomadas.