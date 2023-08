Veículo que capotou em Cambira transportava 480 kg de maconha; veja

Carro com maconha capotou no início desta manhã em Cambira

Um veículo carregado com maconha capotou no início da manhã desta quarta-feira (23) na BR-376 em Cambira (PR). A Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas por motoristas que perceberam o acidente. Após a pesagem, constatou-se que o motorista do veículo transportava 480 kg do entorpecente. Veja o vídeo abaixo

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Homem tem pé amputado após ser atingido por trem em Apucarana

O carro é um Toyota Corolla preto, que teria sido locado em Santa Catarina. A PM suspeita que o veículo vinha do Paraguai.

continua após publicidade

A PM chegou primeiro ao local e encontrou o carro "recheado" de maconha. O motorista do Corolla fugiu em direção a uma plantação de milho e até as 10 horas não havia sido ainda localizado.



Foto por TNOnline Toyota Corolla capotou em Cambira

Os tabletes de maconha estavam no porta-malas e também dentro do veículo. A PM faz buscas pelo motorista, já que existe a possibilidade de o condutor estar ferido, já que o Toyota Corolla está bastante danificado. O carro se acidentou no sentido Cambira-Apucarana.

continua após publicidade

Vídeo da droga

Um veículo carregado com maconha capotou no início da manhã desta quarta-feira (23) na BR-376 em Cambira (PR). tnonline

Siga o TNOnline no Google News