Veículo invade canteiro e atropela letreiro de Lunardelli

Um acidente inusitado foi registrado na tarde deste sábado, 30, na Rodovia PR 082, em Lunardelli. Um veículo Tempra, com placas de Ivaiporã, invadiu o canteiro e acabou atropelando o letreiro da entrada da cidade. As duas letras L e o I do final do nome da cidade, ficaram destruídos.

As informações preliminares dão conta de que o motorista perdeu a direção, quando atingiu o letreiro.

Apesar dos danos, não houve feridos.

