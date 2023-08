Veículo furtado em Sabáudia é localizado na cidade de Borrazópolis

Em Borrazópolis, no Vale do Ivaí, policiais militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), recuperaram na quinta-feira (3) um VW Gol com registro de furto em Sabáudia no mês de outubro de 2022. Um homem acabou detido e foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

continua após publicidade

Por volta das 10h20, a guarnição estava em patrulhamento pela Rua João Marcelo Cardoso, Jardim Bela Vista, próximo à Cocari quando avistou um Gol branco estacionado em frente a guia rebaixada do passeio.

- LEIA MAIS: Mulher se defende de agressão e toma facão das mãos do marido

continua após publicidade

Ao consultar a placa do veículo via aplicativo investigação, os agentes constataram que o automóvel tinha indicativo de furto/roubo.

Na residência onde o carro estava estacionado, um homem foi questionado sobre o veículo.

Ele relatou que havia comprado recentemente de um indivíduo, que só soube informar o apelido e que ainda não havia realizado a transferência.

Mediante aos fatos, foi dada voz de prisão, sendo o homem e carro encaminhados para a 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal para as devidas providências.

Siga o TNOnline no Google News