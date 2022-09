Veículo furtado em Jandaia é encontrado incendiado em Mandaguari; veja

Da Redação

O Corpo de Bombeiros de Mandaguari foi acionado na noite desta quinta-feira, 08, para atender a uma ocorrência de incêndio em um veículo na BR-376, próximo à entrada da Estrada Rochedo. O carro, um Chevrolet Classic LS de cor prata havia sido furtado em Jandaia do Sul, horas antes.

Os Bombeiros foram acionados às 21h06, e, quando chegaram ao local, as chamas já haviam consumido o automóvel. A equipe fez o rescaldo e, como não havia nenhuma pessoa nas proximidades, entrou em contato com o pelotão policial de Mandaguari. Veja o vídeo:

Foi levantado que o carro, com placas de Jandaia do Sul, inicialmente não tinha alerta de furto. Horas depois, às 23h27, a Polícia Militar de Jandaia do Sul foi acionada por um morador para registrar ocorrência de furto.



Ele contou que foi a um churrasco com amigos e deixou seu carro estacionado, por volta de 19h. Ao sair, percebeu que o Chevrolet Classic LS foi furtado. Os policiais informaram o solicitante que seu carro foi encontrado queimado em Mandaguari. O caso segue em investigação.

Com informações Blog do Berimbau

