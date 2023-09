Veículo furtado de vereador em Borrazópolis é encontrado abandonado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) de Borrazópolis encontrou, na noite desta segunda-feira (11), por volta das 23h20, o carro do presidente da Câmara de Vereadores, abandonado próximo ao Lago Municipal. O veículo havia sido furtado pouco antes na Rua Pará.

continua após publicidade

Conforme informações da PM, a equipe de serviço em patrulhamento pela Rua Paraíba, em frente ao Lago Municipal, se deparou com um Ford/Fiesta laranja, abandonado no meio da via.

- LEIA MAIS: PM registra desaparecimento de nove cabeças de gado no Vale do Ivaí

continua após publicidade

Sendo que era de conhecimento da equipe que o veículo pertencia ao presidente do Legislativo municipal, Rosimar Cerqueira, ele foi informado a respeito da localização do carro.

O vereador explicou que havia estacionado na Rua Pará, próximo à Oficina do Murilo, com a chave na ignição porque uma outra pessoa iria utilizá-lo. No entanto, alguém aproveitou da situação para tentar levar o veículo, mas, por motivos desconhecidos, o abandonou.

Os policiais então fizeram contato com a delegacia de Faxinal e repassaram a situação, sendo o veículo entregue ao proprietário no local.

Siga o TNOnline no Google News