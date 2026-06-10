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TRÂNSITO

Veículo de Apucarana se envolve em colisão em rodovia de Jandaia do Sul

Batida foi registrada na manhã desta quarta-feira em um trevo da BR-369

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 09:19:01 Editado em 10.06.2026, 09:33:32
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Veículo de Apucarana se envolve em colisão em rodovia de Jandaia do Sul
Autor Foto: Arquivo TNOnline

Um segundo acidente foi registrado nesta manhã de quarta-feira (10) na BR-369, em Jandaia do Sul (PR). A colisão envolveu dois veículos e foi lateral.

-LEIA MAIS: Mulher morre após grave acidente entre carro e carreta na BR-369 em Jandaia do Sul

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Segundo informações apuradas pela reportagem, ninguém se feriu. A batida foi registrada entre uma Duster, com placas de Apucarana, e um VW Golf, com placas de Jandaia do Sul.

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu quando a Duster tentava atravessar a pista no trevo da Emater e acabou batendo contra o Golf, que seguia no sentido a Maringá.

Mais cedo, um outro acidente foi registrado em Jandaia do Sul. Um Fiat Siena bateu contra uma carreta e a motorista do carro, uma mulher de 37 anos, morreu no local.

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