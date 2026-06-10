Veículo de Apucarana se envolve em colisão em rodovia de Jandaia do Sul
Batida foi registrada na manhã desta quarta-feira em um trevo da BR-369
Um segundo acidente foi registrado nesta manhã de quarta-feira (10) na BR-369, em Jandaia do Sul (PR). A colisão envolveu dois veículos e foi lateral.
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Segundo informações apuradas pela reportagem, ninguém se feriu. A batida foi registrada entre uma Duster, com placas de Apucarana, e um VW Golf, com placas de Jandaia do Sul.
De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu quando a Duster tentava atravessar a pista no trevo da Emater e acabou batendo contra o Golf, que seguia no sentido a Maringá.
Mais cedo, um outro acidente foi registrado em Jandaia do Sul. Um Fiat Siena bateu contra uma carreta e a motorista do carro, uma mulher de 37 anos, morreu no local.