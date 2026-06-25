Veículo da Saúde furtado em Borrazópolis é recuperado em Apucarana

Um veículo Renault Kwid da Secretaria Municipal de Saúde de Borrazópolis, furtado na madrugada desta quinta-feira (25) após a invasão de três prédios públicos, foi recuperado poucas horas depois no município de Apucarana. O automóvel do município do Vale do Ivaí foi localizado estacionado em uma via pública na região do Sumatra após trabalho conjunto das Agências Locais de Inteligência do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e da 6ª Companhia Independente, de Ivaiporã. Após a localização, a Polícia Científica realizou a perícia no local antes de encaminhar o carro ao pátio da 17ª Subdivisão Policial (SDP).

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O principal suspeito do crime foi identificado. É um homem monitorado por tornozeleira eletrônica e com histórico no meio policial, que segue foragido.

O furto do veículo ocorreu durante um ataque a um complexo municipal localizado na Avenida São Paulo, nas proximidades do cemitério de Borrazópolis, que abriga o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a Clínica da Saúde e a Vigilância Sanitária. Além do automóvel levado do pátio, os criminosos reviraram as instalações, causando prejuízos.

Entre os itens furtados que já foram contabilizados estão uma televisão, um aparelho celular, uma lavadora de alta pressão e um botijão de gás. Os servidores municipais ainda realizam um levantamento detalhado para verificar o desaparecimento de outros materiais, enquanto a polícia trabalha para recuperar o restante dos objetos e efetuar a prisão do responsável pelo ataque.