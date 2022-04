Da Redação

Veículo capota na PR-369 e deixa casal de idosos ferido

Na manhã desta segunda-feira (11), por volta das 11h50, foi registrado um acidente na PR-369, entre os municípios de Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí. Um veículo Honda City, com emplacamento de São Pedro, capotou e deixou um casal de idosos ferido.

Os socorristas foram acionados e, com a chegada da equipe da Defesa Civil, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além da Polícia Rodoviária, ao local, foi socorrido marido e mulher. O casal foi levado para o hospital com escoriações, mas sem risco de perder a vida.

As circunstâncias que causaram o acidente ainda são desconhecidas. De acordo com informações, a princípio, a mulher estaria dirigindo o carro.

