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AÇÃO DA PM

Vectra furtado de garagem é recuperado horas depois em Ivaiporã

Carro foi localizado pela PM durante patrulhamento na região central da cidade e encaminhado à 54ª DRP

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 09:22:42 Editado em 20.06.2026, 09:22:35
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Vectra furtado de garagem é recuperado horas depois em Ivaiporã
Autor Veículo foi encontrado por volta das 23h50 durante patrulhamento da PM - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um GM Vectra GLS vermelho furtado na noite de sexta-feira (19), por volta das 22h30 foi recuperado poucas horas depois pela Polícia Militar em Ivaiporã, no Vale do Ivaí.

Segundo a PM, o proprietário informou que estava dentro de casa, na Rua Pindauvinha, quando percebeu o desaparecimento do veículo, que estava estacionado na garagem da residência.

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A vítima relatou aos policiais que a chave não estava na ignição e que não ouviu barulhos ou qualquer movimentação suspeita durante a ação. Após o registro da ocorrência, equipes realizaram buscas pela cidade, mas não localizaram o automóvel inicialmente.

O veículo foi encontrado por volta das 23h50 durante patrulhamento na Avenida Brasil, na área central de Ivaiporã. Conforme a PM, o carro estava com alerta de furto ativo.

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O Vectra foi recolhido por um guincho e encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, onde ficou à disposição para os procedimentos legais e devolução ao proprietário.

Outro veículo com alerta foi encontrado

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Mais cedo, na tarde de sexta-feira, policiais localizaram outro veículo com registro de furto estacionado no pátio de um posto de combustíveis na Avenida Brasil.

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De acordo com a PM, um homem que estava com o automóvel afirmou que o veículo pertence à ex-esposa, mas que permaneceu sob sua responsabilidade após a separação do casal.

Diante da situação, os policiais encaminharam o homem e o veículo à Polícia Civil para esclarecimentos. O caso será apurado pela autoridade policial.

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delegacia furto de veiculo ivaipora POLICIA MILITAR recuperação de carro transporte urbano
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