Natureza

Veado-catingueiro surge em câmera 'trap' pela área rural de Mauá

Equipamento fica localizado em uma região onde onças são monitoradas

Da Redação

Atualização: 24 de outubro, 2022, às 18:32

fonte: Fernando Felipe Rodrigues

Sua pelagem é marrom-acinzentada, mais escura no meio do dorso e com o ventre mais claro, próximo do branco